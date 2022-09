Champions: il Napoli asfalta il Liverpool 4-1

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli forse più bello degli ultimi anni ha annichilito al Diego Armando Maradona il LIverpool di Klopp, andando a vincere con il risultato rotondo di 4-1. Liverpool umiliato in 90 minuti davvero sfavillanti per i partenopei. Zielinski ha sbloccato il match su rigore al 5', poi Anguissa e Simeone hanno firmato l'allungo. A inizio ripresa ancora Zielinski ha calato il poker pochi minuti prima della rete di Luis Diaz per i Reds di Klopp.



IL TABELLINO



NAPOLI-LIVERPOOL 4-1



Napoli (4-3-3): Meret 8; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Olivera 6,5 (29' st Mario Rui 6); Anguissa 9, Lobotka 8, Zielinski 8,5 (29' st Elmas 6); Politano 6,5 (12' st Lozano 6), Osimhen 7 (41' Simeone 7), Kvaratskhelia 7,5 (12' st Zerbin 6). A disp.: Marfella, Sirigu, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Ndombele, Gaetano, Raspadori. All.: Spalletti 7,5.



Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 4, Gomez 2 (1' st Matip 5,5), Van Dijk 3, Robertson 5; Elliott 5,5 (32' st Arthur sv), Fabinho 5, Milner 4 (17' st Thiago 5); Salah 4 (17' st Jota 5,5), Firmino 4 (17' st Nunez 5), Diaz 6,5. A disp.: Adrian, Phillips, Tsimikas, Bajcetic, Davies. All.: Klopp 2.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: 5' rig. Zielinski (N), 31' Anguissa (N), 44' Simeone (N), 2' st Zielinski (N), 4' st Diaz (L)

Ammoniti: Rrahmani (N); Milner, Van Dijk (L)

Espulsi: nessuno

Note: 17' Alisson (L) para un rigore a Osimhen (N)