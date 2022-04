Champions: il match spettacolo nella semifinale tra City e Real Madrid (4-3)

(PRIMAPRESS) - MANCHESTER (REGNO UNITO) - La partita di Champions andata in onda ieri sera è quello che ogni tifoso di calcio si aspetta: show puro. Tra City e Real lo spettacolo non è solo dovuto ad un finale in abbondanza di goal ma anche anchealle occasioni che hanno reso vivace questa partita finita 4-3 per il City in casa del Manchester. Il City al 2' passa con De Bruyne di testa dopo un'azio- ne di Mahrez. Raddoppia Gabriel Jesus (11').Gli inglesi falliscono più volte e al 22' ci pensa il 'solito' Benzema a riaprire il match.Nella ripresa palo di Mahrez (48'). Al 53' Foden di testa per il 3-1. I Blancos non s'arrendono e Vinicius,dopo una galoppata di 60 metri, segna il 3-2 (55'). Di Bernardo Silva è la rete del 4-2 (74'), prima del defi- nitivo 4-3 di Benzema su rigore (81'). - (PRIMAPRESS)