Champions, il Manchester City vince sul campo del Paris Sg (2-1)

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Con una grande rimonta il Manchester City passa 2-1 in casa del Paris Sg nell' andata della semifinale di Champions. Ritorno tra sei giorni in Inghilterra. Gran partenza del Psg che al 15' passa: corner teso di Di Maria, Marquinhos di testa anticipa tutti e trafigge Ederson Il City soffre, ma tiene. Nella ripresa arriva la reazione:al 64' c'è l'1-1 con un cross di De Bruyne che schizza sul terreno e beffa Navas. Al 71' match ribaltato:punizione di Mahrez,la barriera si apre e Navas è ancora battuto. Rosso diretto per Gueye,parigini in 10 (78'). - (PRIMAPRESS)