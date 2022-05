Champions: il Liverpool batte il VilaReal ed è in finale pronto alla sfida con il Real Madrid di Ancelotti

(PRIMAPRESS) - VILA REAL (SPAGNA) - Champions, il Liverpool è in finale. Il Liverpool in rimonta vince 3-2 in casa del Villarreal ed è la prima finalista di Champions League. Fischio d'inizio e gli spagnoli passano: da Estupinan a Capuoe, palla per Dia che anticipa Van Dijk,1-0 (3'). Il Villar- real raddoppia al 41':Capoue crossa per Coquelin che di batte Alisson e fa 2-0. Nella ripresa veemente reazione Liver- pool.Un tiro di Alexander-Arnold,devia- to,finisce sulla traversa (55'). Al 62' i 'Reds' accorciano con Fabinho, poi Luis Diaz di testa fa 2-2 (67') e infi- ne Mane firma il definitivo 2-3 (74'). - (PRIMAPRESS)