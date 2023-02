Champions: Eintracht-Napoli 0-2. I partenopei padroni del campo per 90 minuti

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Il Napoli domina anche in Champions e vince in scioltezza in trasferta a Francoforte per 2-0 contro i tedeschi dell'Eintracht. Devastante , come sempre, Victor Osimhen, che segna su assist di Lozano la rete dell’1-0. Di capitan Di Lorenzo il raddoppio. Tante le occasioni sprecate dagli azzurri, a partire da un rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Nella ripresa espulso Kolo Muani per un intervento duro su Anguissa. - (PRIMAPRESS)