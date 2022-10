Champions: Allegri a rischio dopo il ko della Juventus ad Haifa con due gol incassati? Agnelli dice “no”

(PRIMAPRESS) - HAIFA (ISRAELE) - Alla fine del match di Champions, tra Maccabi Haifa e Juventus, finito 2-0, si è tornato a parlare del rischio panchina per Massimiliano Allegri ma poi svanito con le affermazioni di Agnelli. Addossare tutte le colpe ad Allegri è eccessivo perché in campo ci sono 11 giocatori di cui molti non hanno dato un bell'esempio. Una partita disastrosa dei bianconeri. Szczesny ferma Pierrot, ma non riesce ad evitare la rete di Atzili di testa(7').Poi tra versa Chery su punizione (12')e stoccata ancora di Atzili (13') su cui Szczesny mette una pezza. 1° tempo complicatissimo: al 24' si rifà male Di Maria. Incubo Atzili:girata out di un soffio e sinistro del 2-0 al 42'.Prima del riposo, occasione per Vlahovic e Milik. Ripresa. Cohen vola su Rugani e si oppone a Cuadrado:la reazione Juve finisce qui. - (PRIMAPRESS)