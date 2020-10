Champion League: una doppietta di Lukako salva il match tra Inter e Borussia Gladbach (2-2)

(PRIMAPRESS) - MILANO - A risolvere il match di Champion League tra Milan e Borussia Moenchengladbach che aveva preso una brutta piega ci ha pensato Lukaku. Vidal provoca il rigore trasformato da Bensebaini e poi tiene in gioco Hofmann per il gol del momentaneo vantaggio dei tedeschi. Il belga, che aveva sbloccato il risultato in avvio di ripresa, trova la doppietta al 90' su corner.Così i gol: 49' e 90' Lukaku (I), 63' rig. Bensebaini (BM), 85' Hofmann (BM) - (PRIMAPRESS)