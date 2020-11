Champion League, un minuto per Diego e poi l’impresa dell’Atalanta a Liverpool (0-2). Battuto l’Inter dal Real

(PRIMAPRESS) - LIVERPOOL - Un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Diego Armando Maradona. Poi il match della 4.a giornata di Champions League che ha visto l’impresa dell'Atalanta che passa ad Anfield col Liverpool, mentre l'Inter va ko in casa col Real. Inter-Real Madrid 0-2 Real avanti su rigore (fallo di Barella su Nacho): dal dischetto segna Hazard (7').Al 13' palo di Lucas Vazquez.Inter in 10 dal 33': espulso Vidal. Rodrygo entra e firma lo 0-2 (59'). Liverpool-Atalanta 0-2 I bergamaschi passano al 60' con il ritorno al gol di Ilicic in spaccata su cross di Gomez. Raddoppia Gosens, ancora su assist di Gomez (64'). - (PRIMAPRESS)