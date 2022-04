Champion League: la tripletta di Benzema che affonda il Chelsea nel match con il Real Madrid (1-3)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chelsea-Real Madrid terminata con un punteggio che spegne ogni replica (1-3) ha visto dilagare Karm Benzema si ripete. Dopo aver affondato il Psg, il francese mette. a segno tre reti anche a Stamford Bridge nell'andata dei quarti col Chelsea. Ancelotti, guarito dal Covid, è in panchina a godersi il centravanti che batte Mendy di testa due volte in pochi minuti (21' e 24').I blues rientrano in gara con la zuccata di Havertz su cross di Jorginho (40'), ma un erroraccio di Mendy li abbatte pochi secondi dopo l' intervallo: Benzema ringrazia e fa tris. Nell'altra gara, il Villarreal supera 1-0 il Bayern. Decide Danjuma (8'). - (PRIMAPRESS)