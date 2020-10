Champion League: debutto con vittoria per la Lazio che piega il Borussia Dortmund (3-1) all'Olimpico

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Lazio archivia la sconfitta di Marassi in campionato e allo stadio Olimpico batte 3-1 il Borussia Dortmund nella partita di debutto nel girone di Champions. I biancocelesti sono andati subito in rete al 6’ con Correa che imbecca Immobile che trasforma l’assist. La reazione tedesca si fa subito sentire con Guerreiro (21'), ma Strakosha è pronto; poco dopo Hitz salva su Correa. Al 23' il raddoppio: corner Luis Alberto, Luiz Felipe incorna, Hitz devia in porta. Al 28' chance per Meunier (tiro a lato) Nella ripresa, Haaland (71') riapre la gara, ma Akpa-Akpro firma il 3-1 al 76' - (PRIMAPRESS)