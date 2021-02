Caso Schwazer: l’assoluzione del Tribunale ordinario non basta a ridurre la squalifica della World Athletics

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sentenza del Tribunale ordinario di Bolzano che ha assolto nei giorni scorsi l'atleta Alex Schwazer per non aver commesso un illecito sportivo, non è bastato alle Wada, l'Agenzia mondiale antidoping ed ora non basta neanche al World Athletics. In una nota, la federazione mondiale ribadisce che "il signor Schwazer non potrà gareggiare fino al 2024" (anno di scadenza della squalifica per doping). "Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell'atleta o di altre persone di minare o annullare la decisione vincolante del Tas". Nel comunicato la federazione non commenta "la decisione delle autorità italiane di non perseguire l'atleta.E' una questione di legge nazionale". Respinta ogni ipotesi di manipolazione. - (PRIMAPRESS)