Caso Schwazer: il tribunale svizzero respinge il ricorso del marciatore e per lui sfumano le Olimpiadi di Tokio

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Tramonta definitivamente la speranza di Alex Schwazer di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Il tribunale federale svizzero ha infatti respinto il ricorso presentato dal marciatore altoatesino per arrivare ad una sospensione in extremis della squalifica per doping "E' davvero un peccato perché Alex era in una forma eccellente" dice Gerhard Brandstatter, legale di Schwazer. Poi aggiunge: "Profondamente amareggiati da Tas, Wada e World Athletics che dovrebbero essere super partes". - (PRIMAPRESS)