Caso Djokovic: il tennista è in stato di fermo in hotel. Lunedì l'udienza al suo ricorso

L'espulsione di Novak Djokovic dall'Australia perchè non vaccinato, verrà sospesa per 5 giorni in attesa dell'udienza del tribunale che dovrà stabilire se le ragioni santarie del tennista contenute nel suo ricorso sono valide per far cadere la revoca del visto che gli dovrà consentire la partecipazionwe agli Australian Open. Intanto il tennista serbo resta bloccato nel suo hotel in stato di fermo come prevede la legge australiana in merito alle misure restrittive per il Covid-19. Davanti all'ingresso dell'hotel questa mattina si è riunito un gruppetto di sostenitori per chiedere la sua liberazione.