Caso Djokovic: il ministro dell'immigrazione annulla il visto al tennista serbo già inserito nel cartellone degli Open d'Australia

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - Il ministro dell'Immigrazione annulla visto di Djokovic che gli Open d'Australia aveva già inserito in cartellone. E' stato il ministro australiano Alex Hawke, a firmare il provvedimento di annullamento del visto del tennista serbo, Novak Djokovic. "Ho esercitato il mio potere di annullare il visto che Novak Djokovic (...) per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che è nell'interesse pubblico", scrive Hawke in una nota. "Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell'Australia,in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19",si legge nella nota. Il numero 1 del tennis rischia un bando di tre anni dall'Australia. - (PRIMAPRESS)