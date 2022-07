Calciomercato: il si di Dybala alla Roma indossando la maglia numero 21 e rinunciando al mitico 10

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il si ufficiale di Paulo Dybala alla Roma è arrivato solo ieri all'aeroporto di Faro in Portogallo, giusto il tempo di una visita medica e di indossare le scarpette che era già in campo per l'allenamento con i nuovi compagni della Roma. Indosserà la maglia numero 21 smentendo quelli che lo volevano con il 10 sulle spalle prendendo l'eredità di Totti. Ma i miti non si toccano e Dyba ha la mentalità e l'umiltà giusta per capirlo. - (PRIMAPRESS)