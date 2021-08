Calciomercato: i Red Devils del Manchester United danno il benvenuto a Cristiano Ronaldo

(PRIMAPRESS) - TORINO - E' stato un volo su cui si è imbarcato questa mattina da Torino a mettere fine alla telenovela sul futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 torna dopo 12 anni al Manchester Utd, dopo che il City si è tirato indietro. L'ufficialità arriva con un post sul profilo ufficiale dei 'red devils': "Welcome home" (bentornato a casa). CR7 firmerà un biennale da 25mln a stagione, non resa nota, per ora, la cifra pattuita fra Juve e Utd per liberarlo. Giovedì sera sembrava fatta con il Manchester City, poi la svolta clamorosa (indiscrezione Bbc) e l'annuncio dello Utd, squadra di CR7 dal 2003 al 2009. Alla Juventus sarebbe stata offerta una cifra compresa tra i 25 ed i 30 milioni. - (PRIMAPRESS)