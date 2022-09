(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Bologna ha deciso di esonerare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Il serbo, sulla panchina dei felsinei dal gennaio 2019, sconta il difficile avvio di cam- pionato: tre punti in cinque partite. Il club rossoblù non ha comunicato il nuovo allenatore. Nella rosa in esame c'è l'esonerato del Cagliari, Leonardo Semplici. - (PRIMAPRESS)