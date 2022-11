Calcio: questa sera l’amichevole con l’Albania per la nazionale azzurra con il pensiero triste del Qatar

(PRIMAPRESS) - TIRANA (ALBANIA) - L'Italia del calcio affronta l'Albania (questa sera) e poi Austria in una doppia amichevole in meno di una settimana per ritrovarsi e cercare nuovi talenti che possano aiutare la causa azzurra in prospettiva. Lavori in corso a Coverciano in vista della trasferta di Tirana, dove stasera scenderà in campo una formazione sperimentale. L'11 azzurro ma anche tutta l'Italia sportiva non può fare a meno di rivolgere un pensiero al Qatar. "Meritavamo di andare al Mondiale, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione - ammette Roberto Mancini - . Il calcio è anche questo, dopo una grande soddisfazione è arrivata una grande delusione e ora non possiamo piu' fare nulla. Una Coppa del Mondo senza l'Italia è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada. Per noi sarà un mese difficile. Nell'amarezza che possiamo provare in questo momento le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi". - (PRIMAPRESS)