Calcio: questa sera in campo a Parma la nazionale azzurra contro l’Irlanda del Nord per i mondiali del Qatar

(PRIMAPRESS) - PARMA - Stasera alle ore 20:45 per la prima volta nel 2021 scenderà in campo la Nazionale italiana. Gli azzurri sfidano l'Irlanda del Nord al Tardini di Parma nella gara inaugurale del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Insigne, Chiesa e Immobile confermati in attacco, nella formazione degli Azzurri dubbio Barella-Pellegrini a centrocampo. La diretta TV è disponibile in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

