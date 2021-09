Calcio: Napoli inarrestabile, asfalta in trasferta anche la Samp e cala il poker

foto della SSC NAPOLI L'esultanza a fine match di Insigne e Osimhen

(PRIMAPRESS) - GENOVA - A distanza di tre giorni il Napoli cala ancora il poker e dopo aver battuto lunedì l'Udinese in trasferta per 4 a 0, ripete lo stesso risultato con la Sampdoria a Marassi. Apre al 10' Osimhen con un destro al volo. Tre ottime parate di Ospina, al 39' Fabian Ruiz raddoppia dal limite. Nella ripresa arrotondano ancora Osimhen (50', assist di Lozano) e Zielinski (59' altra rifinutura del messicano). Torino-Lazio 1-1 Squadre attente in difesa. Il colpo di testa di Pjaca su cross di Aina (76') manda avanti i granata. Pari ospite di Immobile su rigore al 91'.



IL TABELLINO



Sampdoria-Napoli 0-4



Sampdoria (4-4-2): Audero 4,5; Bereszynski 3,5 (26' st Depaoli 5), Yoshida 5, Colley 5, Augello 4,5; Candreva 6, Thorsby 5,5 (26' Askildsen 5), Silva 5,5 (10' st Ekdal 6), Damsgaard 5,5; Caputo 5 (39' st Ciervo), Quagliarella 5 (10' st Torregrossa 5,5).

Allenatore: D'Aversa 5



Napoli (4-2-3-1): Ospina 7; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6 (3' st Manolas 6), Koulibaly 7, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7, Anguissa 7,5; Lozano 7 (36' st Ounas), Zielinski 7 (23' st Elmas 6), Insigne 7 (23' st Politano 6); Osimhen 7,5 (37' st Petagna sv).

Allenatore: Spalletti 8



Arbitro: Valeri

Marcatori: 10' e 5' st Osimhen (N), 39' Fabian Ruiz (N), 14' st Zielinski (N)

Ammoniti: Damsgaard (S), Depaoli (S), Manolas (N)

Espulsi: - (PRIMAPRESS)