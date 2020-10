Calcio: Napoli in partenza per Torino bloccato ecco la nota dell’Asl

Foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Di seguito la nota ufficiale del'Asl Napoli Nord dopo il provvedimento che ha bloccato la squadra del Napoli in partenza per Torino per disputare domani sera l'incontro con la Juventus. "In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra del Napoli a seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinsky ed Elmas, l’Asl Napoli 2 Nord - territorialmente competente per la residenza dei due atleti - comunica che sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti tesserati Napoli S.S.C. L’ASL Napoli 2 Nord - come da procedura - ha poi comunicato alle altre Aziende Sanitarie, competenti per residenza, i nominativi dei contatti stretti dei calciatori positivi, al fine di mettere in atto la procedura di tracciamento e contenimento del contagio". - (PRIMAPRESS)