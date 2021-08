foto di Vincenzo Di Monda Il rigore segnato da Insigne

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Buona la prima per il Napoli di Spalletti che in dieci contro undici batte 2-0 il Venezia. Rosso decisamente spropositato a Osimhen (23' manata a Heymans). Due rigori per i partenopei: Insigne sbaglia al 57' ma fa centro al 62'. Palo di Forte, il Napoli si salva e chiude la partita con Elmas al 72'. - (PRIMAPRESS)