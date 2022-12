Calcio: Luise Enrique si è dimesso da ct della nazionale spagnola. Il tonfo di Qatar 2022

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Luis Enrique, il ct della nazionale Spagnola si è dimesso. Il tecnico asturiano era finito sul banco degli imputati dopo l'eliminazione inaspettata negli ottavi di Qatar 2022 per mano del Marocco. Tifosi, in particolar modo quelli del Real Madrid, e media in coro non hanno risparmiato critiche al ct della Spagna, Ma quali sono in particolare le critiche mosse a Luis Enrique? Non viene perdonato da parte dei tifosi la tendenza a convocare troppi calciatori del Barcellona e pochi del Real Madrid. Nella rosa volata in Qatar c'erano otto blaugrana (capitan Busquets, Pedri, Gavi, Eric Garcia, Jordi Alba, Ansu Fati, Ferran Torres e il giovane Balde) e solo due merengues campioni d'Europa in carica (Carvajal e Asensio). - (PRIMAPRESS)