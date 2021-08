Calcio: l'addio di Lionel Messi dal Barcellona. Ecco perché nelle dichiarazioni di Laporta

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Il prolungamento del contratto di Lionel Messi avrebbe rappresentato un "rischio" finanziario per il Barcellona, attualmente in grande difficoltà. Così, è quanto detto in sintesi nella conferenza stampa del presidente, Joan Laporta, dopo la notizia della separazione con il calciatore.

"Abbiamo chiuso la scorsa stagione con perdite consistenti - ha detto Laporta - ma le previsioni in termini di ricavi sono incoraggianti. Il problema è saldare i nostri debiti. Questo è un peso che abbiamo. Dobbiamo spingere di più per generare maggiori entrate. Per fortuna un club come il Barça ha la possibilità di farlo senza ipotecare i nostri diritti tv". - (PRIMAPRESS)