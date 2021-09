Calcio: il Napoli cala il poker contro l'Udinese ed ora è solo in testa alla classifica di serie A

(PRIMAPRESS) - UDINE - Se Spalletti cercava una conferma questa sera a Udine l'ha ottenuta. Il suo Napoli ha infatti calato il poker contro l'Udinese e ora è solo al comando, unica squadra a punteggio pieno in serie A. I partenopei sbloccano al 24': lancio per Insigne, pallonetto a scavalcare Silvestri, Osimhen spinge in rete. Fabian Ruiz centra il palo dalla distanza subito dopo (35') che il raddoppio di Rrahmani servito sottoporta da Koulibaly a coronamento di uno schema su punizione Dopo l'assist, il senegalese va anche a segno (52') con una potente stoccata su azione d'angolo. All'84' il poker di Lozano con un colpo a giro.



IL TABELLINO



UDINESE-NAPOLI 0-4

Udinese (3-5-2): Silvestri 4,5; Becao 4, Nuytinck 4,5, Samir 5; Molina 4 (41' st Soppy s.v.), Arslan 4,5 (27' st Samardzic s.v.), Walace 4, Pereyra 5,5 (19' st Makengo 5), Stryger Larsen 5,5 (27' st Zeegelaar s.v.); Pussetto 6, Deulofeu 5 (19' st Beto 5,5). All. Gotti 4,5.

Napoli (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7,5 , Koulibaly 8, Mario Rui 6,5 (41' st Zanoli s.v.); Anguissa 7,5, Fabian Ruiz 7 (36' st Ounas s.v.), Elmas 6 ; Politano 7 (26' st Lozano 7,5), Osimhen 7,5 (36' st Petagna s.v.), Insigne 7 (26' st Zielinski s.v.). All. Spalletti 7,5.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 25' Osimhen (N.), 35' Rrahmani (N.), 6' st Koulibaly (N.), 39' st Lozano (N.)

Ammoniti: Samir (U.), Molina (U.), Mario Rui (N.) - (PRIMAPRESS)