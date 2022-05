Calcio: i tifosi del Napoli nel mondo in crociera con Msc

(PRIMAPRESS) - Nel porto di Napoli a bordo di una delle più moderne e prestigiose navi di MSC Crociere, la MSC Seaview, si è tenuto un evento organizzato dai Club Napoli Amici dell’Unione Azzurra Nel Mondo (UANM) per festeggiare il loro primo anniversario. I rappresentanti di decine di club del tifo azzurro hanno preso parte alla celebrazione a bordo della nave da crociera e per l’occasione sono state annunciate numerose ed affascinanti iniziative in collaborazione con MSC Crociere, noto brand multinazionale accomunato dalla stessa radice partenopea. Si tratta di un evento al quale hanno partecipato oltre ai rappresentanti dei Club di UANM anche una cerchia ristretta di ospiti noti del panorama calcistico napoletano ed ovviamente alcune cariche istituzionali della Compagnia di navigazione. La partnership nata oggi con MSC Crociere, come annunciato dall'Avv. Rosario Avenia e dal Managing Director di MSC Crociere Leonardo Massa, “consentirà a tutti i soci appartenenti ai Club di UANM di ottenere uno sconto esclusivo per l’acquisto di una crociera prevista nella programmazione Summer 2022 e Winter 2022/2023 mostrando la propria tessera associativa in qualsiasi agenzia di viaggi italiana”. L'incontro odierno, inoltre, ha dato il via ad una serie di attività con MSC Crociere tra cui serate nelle principali sedi dei Club UANM ed una crociera tematica di 7 notti a bordo di MSC Splendida con partenza il 26 e 27 agosto 2022 da Civitavecchia e Genova dedicata a tutti i tifosi partenopei che vorranno trascorrere una meravigliosa vacanza assieme a 3 ospiti davvero speciali: Angelo Di Gennaro con la sua comicità, lo scrittore Maurizio Zaccone con le sue tematiche attuali riempiranno la crociera assieme ad un calciatore che ha vestito i colori azzurri. - (PRIMAPRESS)