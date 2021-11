Calcio: è accordo tra il Tottenham Club ed il tecnico Antonio Conte per due anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non si è fatto attendere l'annuncio dell'arrivo di Antonio Conte al Tottenham. Il tecnico salentino era sbarcato a Londra in mattinata ed erano chiare le sue intenzioni dopo la lunga conversazione con presidente Levy e co lo 'chief football officer' Paratici.L'accordo biennale è di circa 18mln a stagione. E si parla anche di un cospicuo intervento sul mercato a gennaio. Conte è alla seconda avventura londinese: al Chelsea dal 2016 al 2018,ha vinto una Premier e una FA Cup (Football Association Challenge Cup). - (PRIMAPRESS)