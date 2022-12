Calcio: Cristiano Ronaldo indosserà la maglia numero 7 della squadra Saudita Al-Nassr insieme a Ospina e Diaz

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - E alla fine è accaduto quanto stava prendendo forma dietro le quinte dei mondiali calcio in Qatar: Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto con la squadra saudita Al-Nassr fino al 2025. Il campione portoghese aveva lasciato il Manchester United per intraprendere una nuova sfida. "Non vedo l'ora di scoprire un nuovo campionato di calcio in un Paese diverso", ha detto Ronaldo, 37 anni, citato sull'account Twitter del suo nuovo club, posando con la sua nuova maglia, gialla e blu, con il numero 7. Nella squadra dell'Al-Nassr giocano già campioni del calibro di David Ospina, ex portiere del Napoli, e Luiz Gustavo Diaz, centrocampista brasiliano ex del Bayern Monaco. - (PRIMAPRESS)