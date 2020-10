Calcio: confermati positivi i test dei 14 giocatori del Genoa. Ora attesa per quelli del Napoli

(PRIMAPRESS) - GENOVA - I test effettuati martedì dalla Asl ai 14 tesserati del Genoa, sono tutti risultati positivi al coronavirus. Lo fa sapere la società rossoblù che ora attende la decisione del consiglio di Lega, in merito alla partita di sabato prossimo contro il Torino. Buone notizie, invece, per i dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti martedì ai tamponi e che sono risultati negativi. Ora si attende l’esito dei tamponi dei giocatori del Napoli che avevano avuto il match con la squadra genoana. Sara dirimente l’esito di questi test anche per tutto il campionato come aveva precisato il ministro dello Sport, Spadafora. - (PRIMAPRESS)