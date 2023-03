Biathlon: doppio podio per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella 15km in Svezia

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - L’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon, scattata oggi ad Oestersund, in Svezia, regala subito una giornata storica all’Italia con la 15 km individuale femminile. Una giornata super protagonista di una doppietta mai accaduta fra le donne. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno conquistato il primo e secondo posto nell’individuale su una pista cara alla squadra azzurra, capace di aggiudicarsi nella rassegna iridata del 2019 la medaglia d’oro sia con Wierer che con Dominik Windisch nella mass start di chiusura. Oggi entrambe le azzurre sono state autrici una prova esemplare dal poligono, dove hanno realizzato uno 0 che ha reso le loro prestazioni inavvicinabili. Numeri da capogiro, confermate dai distacchi rimediati dalla concorrenza: Denise Herrmann, terza al traguardo, ha accusato 1’38″8 con un errore, mentre la leder della classifica generale Julia Simon ha limitato i danni con il quarto posto a 1’49″5 e due errori. Per Wierer si tratta della vittoria numero 15 in una prova individuale sul massimo circuito in coppa, mentre Vittozzi si concede il lusso di alzare al cielo una coppa di specialità per la seconda volta in carriera, dopo quella arrivata nel 2019 sempre nell’individuale, con un totale di 225 punti contro i 155 di Simon e i 153 di Elvira Oeberg, appena ventesima al termine di una giornata piuttosto dura.. - (PRIMAPRESS)