Benevento-Napoli 1-2: il derby campano va ai partenopei

foto di Vincenzo Di Monda Petagna esulta dopo il goal della rimonta del 2-1

(PRIMAPRESS) - BENEVENTO - Sulla carta non ci doveva essere storia ed invece seppur il Napoli conferma tutti i pronostici dela vigilia ha dovuto faticare non poco per aver la meglio del Benevento di Pippo Inzaghi. Sanniti avanti con Roberto Insigne che al 30' lasciato solo davanti alla porta trafigge Meret. Per lui è il primo gol in serie A. Inutili gli attacchi del Napoli che nel primo tempo va più volte vicino al goal e che può recriminare su un rigore netto per un fallo commesso in area su Lozano. Si va comunque al riposo sull'1-0 per il Benevento anche se il Napoli è praticamente per una buona mezz'ora nella trequarti avversaria, non a caso il conte dei corner è di 10-0 per i partenopei. Nel secondo tempo il Napoli entra con un piglio diverso e schiaccia i sanniti nella loro area. Lorenzo Insigne pareggia al '15 con un bel tiro all'angolino, ma il Var gli annulla la rete erchè era in fuorigioco. Il capitano dei partenopei non si arrende ed impegna il portiere avversario più volte fino al pari che porta sempre la sua firma con un bellissimo tiro da fuori area. Gli uomini di Gattuso insistono ed arriva sette minuti più tardi al '22 il raddoppio con Petagna , servito da Politano che riesce a fare una discesa delle sue in'area. Il Napoli però non riesce a gestire i minuti che li separano dal fischio finale e proprio al '97 è Meret che salva parando una punizione diretta sotto la traversa. Ottima prestazione del Benevento di fronte un Napoli che sembra almeno in campionato non avere avversari.



IL TABELLINO



BENEVENTO-NAPOLI 1-2



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 7; Letizia 6, Caldirola 6,5, Glik 6, Foulon 5 (19' st Maggio 6); Schiattarella 6, Dabo 6,5 (19' st Improta 5,5), Ionita 6; Caprari5 (8' st Tuia 5,5), R. Insigne 7 (32' st Di Serio 6); Lapadula 5 (19' st Sau ). All.: F. Inzaghi 6. A disp. Manfredini, Lucatelli, Hetemaj, Iago Falque, Basit, Pastina, Tello.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5,5 (42' st Lobotja sv), Bakayoko 6,5 (29' st Demme 6); Lozano 6 (13' st Politano 7), Mertens 5 (13' st Petagna 7), L. Insigne 8b (42' st Lobotka sv); Osimhen 5,5. All.: Gattuso 6,5. A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Rrahmani, Maksimovic.



Arbitro: Doveri.



Marcatori: 30' pt R. Insigne (B), 15' st L. Insigne (N), 22' st Petagna (N)



Ammoniti: Caprari (B), Foulon (B), Glik (B), Politano (N)



Espulsi: nessuno - (PRIMAPRESS)