Basket: l’Olimpia Milano è campione d’Italia con il 29º scudetto tricolore

MILANO - Milano supera la Virtus Bologna 81-64 e chiude la serie scudetto 4-2. Per l'Olimpia e il 29° tricolore,che viene direttamente 'scucito' dalle casacche delle 'V nere' (che lo scorso anno ave- vano spazzato 4-0 i meneghini). Gara6 ad Assago comincia coi padroni di casa sull'acceleratore: +14 di massimo margine e 1° quarto chiuso 29-16. Bologià con pazienza rientra fino a -4,all' intervallo si va sul 43-36.Alla ripresa Milano domina in difesa e prende il largo. Al 3° quarto è 61-46, dopo aver toccato +17. Bologna non ne ha più.