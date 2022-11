Basket: Italia superstar a Tblisi in Georgia (85-84) e si qualifica per i mondiali

(PRIMAPRESS) - GEORGIA - La nazionale di basket di Gianmarco Pozzecco, vince a Tblisi contro la Georgia (85-84) con determinazione in una partita al cardiopalma che porta gli azzurri al torneo iridato in programma nel 2023 in Indonesia-Giappone-Filippine. Nel primo match-point a disposizione, dopo aver condotto per 35' nonostante l'espulsione fiscale di Mannion nel secondo periodo per fallo antisportivo e fallo tecnico per flopping, gli azzurri hanno subito il ritorno dei padroni di casa, trascinati dall'ala della Virtus Bologna, Shengeila (15 punti e 6 assist). Nel momento di difficoltà, è Marco Spissu a prendersi la squadra sulle spalle. Il play sardo segna due triple incredibili (15 punti e 8 assist per lui), nel finale convulso la Georgia non riesce nemmeno a tirare per la vittoria, non facendo pagare lo 0/2 di Pajola dalla lunetta. E' gioia azzurra, con l'Italia che vola al Mondiale per la seconda volta di filadopo Cina 2019. Non accadeva da oltre trent'anni (1986-1990). Sarà questo un bel biglietto da visita per Pozzecco e il presidente federale Petrucci, che nelle prossime settimane andranno a Orlando da Paolo Banchero, promesso sposo della Nazionale, per spingerlo a scegliere la maglia azzurra. - (PRIMAPRESS)