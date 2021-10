Basket A1: Napoli batte i campioni d'Italia della Virtus Bologna 92-89

foto di Felice Torella Josh Mayo in contropiede inseguito da Marco Belinelli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Colpo del Napoli Basket che nell'anticipo delle 12 batte niente di meno che la Virtus Bologna campoione d'Italia. Il risultato finale è 92-89 per Napoli. Prestazione formidabile per i ragazzi di coach Stefano Sacripanti, che aprono la gara con il 23-20 al primo intervallo e con la doppia cifra di vantaggio firmata lungo la seconda frazione (48-37 al rientro negli spogliatoi). La Virtus prova il recupero, contenuto da Napoli nel terzo quarto, meno nel finale. Parziale conclusivo vinto dalle V nere con il punteggio di 31-24 e brividi negli istanti conclusivi, ma la Gevi tiene e conquista due punti fondamentali costringendo la Segafredo al primo stop in campionato. Markis McDuffie è il miglior realizzatore per Napoli con 22 punti. Josh Mayo saluta la squadra partenopea (rescissione per problemi familiari ottenuta dal giocatore) con una prestazione da 19 punti e 4 assist. Alla Virtus non bastano i 23 punti di Kyle Weems. La Gevi sale a quota 4 punti dopo 5 turni di campionato.



IL CARTELLINO



Gevi Napoli - Virtus Segafredo Bologna 92-89

Parziali: 23-20, 25-17, 20-21, 24-31

Napoli: McDuffie 22, Parks 15, Mayo 19, Elegar 14, Rich 6, Zerini, Matera, Velicka 11, Marini 5, Uglietti, Lombardi. All. Sacripanti.

Virtus: Belinelli 6, Hervey 14, Sampson 11, Weems 23, Cordinier 12, Tessitori 10, Pajola 5, Alibegovic 3, Ruzzier 3, Alexander 2, Ceron, Barbieri. All. Scariolo.

Arbitri: Giovannetti, Borgioni, Valzani. - (PRIMAPRESS)