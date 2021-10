Barcolana 2021: vincono Benussi, Bressani, Spangaro a bordo di Arca Srg

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - L'edizione della Barcolana 2021 assegna la vittoria di Arca Srg di Furio Benussi, insieme a Lorenzo Bressani e Stefano Spangaro. Una regata difficile per le condizioni meteo difficili che hanno portato il comitato di regata a scegliere la sicurezza, escludendo dalla gara alcune imbarcazioni più piccole. Nella prima fase della gara ci sono state raffiche intermittenti tra i 5 e i 42 nodi, che hanno portato il comitato a un’ulteriore misura di sicurezza: annullare la prova per gli scafi dalla classe 2 in poi per velocizzarne il rientro. - (PRIMAPRESS)