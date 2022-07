Bagno di folla per Paulo Dybala nel quartier generale della Maison Fendi all'Eur

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bagno di folla di ieri sera all'Eur con oltre 10mila persone per salutare Paulo Dybala. Visibilmente emozionato e pronto ad inviare in Argentina i selfi scattati dall'alto del Colosseo Quadrato del quartiere razionalista romano, l'acquisto della società di calcio giallo-rossa si è tuffato (metaforicamente) tra la folla come una rockstar. Ma perchè era lì, in quella insolita location della capitale? Perchè quest'anno a dare il proprio supporto alla squadra della lupa, con un accordo biennale, è la Maison Fendi e lì all'Eur c'è il quartier generale della casa di moda. "Ciao Roma, grazie mille", le prime parole di Dybala. Ho giocato tante volte contro di voi, è stato sempre molto difficile. Ed è un privilegio oggi essere davanti di voi". - (PRIMAPRESS)