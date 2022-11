Baby Italia piegata dalla Germania ad Ancona (2-4). La Nazionale Under21 gioca ma finisce in 9

(PRIMAPRESS) - ANCONA - La baby nazionale italiana perde 2 a 4 con la Germania nel match amichevole giocato al “Del Conero” di Ancona. La Nazionale Under21 perde ma non si può dire che non abbia giocato fino in fondo la partita. Il match ha visto un equilibrio fino al 23’, quando ad aprire le marcature ci pensa Huseinbasic, che sfrutta l’errore in fase d’impostazione azzurra. Nella ripresa arriva il raddoppio al 52’ Samardzic, il tris al 55’ di Schade e il rigore all’88 di Malone. Risulterà inutile la doppietta al 66’ e 74’ di Cancellieri ma significativa per uscire a testa alta. Gli Azzurrini chiudono in 9 per le espulsioni di Cittadini e Bellanova. - (PRIMAPRESS)