Automobilismo: Jens Klingmann e Timo Glock vincono il Gran Turismo Sprint sulla BMW M4

(PRIMAPRESS) - MONZA - È stata Battaglia per i piloti dei sei campionati ACI Sport che hanno corso nel primo fine settimana di motorsport dell’Autodromo Nazionale Monza. Le undici gare dell’ACI Racing Weekend, il primo della stagione, hanno regalato emozioni al pubblico in tribuna che ha visto oltre duecento piloti duellare tra i cordoli del Tempio della Velocità, tra un sabato sul bagnato in condizioni al limite e una domenica asciutta.

Nella gara-1 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint la vittoria va al duo composto da Jens Klingmann e da Timo Glock, pilota con un passato in Formula 1. La coppia, alla guida di una BMW M4 del Team BMW Italia by Ceccato Racing, approfitta del problema occorso durante la procedura del cambio-pilota tra Alberto Di Folco e Stewart Middleton, dopo che il primo driver della Imperiale Racing aveva condotto fino a quel momento la corsa su una Lamborghini Huracan GT3. I tedeschi sono bravi a cogliere l’occasione, impongono una gran ritmo nella seconda parte di gara e si lasciano tutti alle spalle, terminando la corsa davanti a Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini su Honda NSX GT3 Evo (Team Nova Race). Il gradino più basso del podio assoluto è invece occupato dalla Ferrari 488 GT3 Evo degli italo-francesi Stefano Gai e Nelson Panciatici della Scuderia Baldini 27. - (PRIMAPRESS)