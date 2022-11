Austria-Italia 2-0. Finisce così l’amichevole tra le escluse dei mondiali. Ora si guarda ad Euro 2024

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Nell'amichevole delle nazionali escluse dei mondiali di calcio 2022, tra Austria e Italia, questa sera a Vienna l'Italia non è riuscita a bissare la vittoria in Albania. Gli azzurri sono stati battuti 2-0. La nazionale italiana è andata subito in difficoltà nel primo tempo: la sblocca Schlager su assist di Arnautovic, palo di Adamu alla mezz'ora. Raddoppia Alaba su punizione che sorprende Donnarumma. Mancini ne cambia quattro dopo l'intervallo: strepitoso Gigio su Posch, Raspadori e Chiesa sfiorano il gol. La Nazionale tornerà in campo a marzo per le qualificazioni a Euro 2024 - (PRIMAPRESS)