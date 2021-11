ATP Finals Torino: Medvev batte Djokovic con una partita dove ha esibito i suoi migliori ace

(PRIMAPRESS) - TORINO - Dverev batte Djokovic e va in finale all'Atp Finals di Torino. Il russo era partito subito con il piede giusto e mostrando di essere nella forma migliore già dal primo set vinto 7-6; il secondo set è per il serbo ma poi Dverev ha la meglio sul terzo set e chiude la partita. Il Marche è durato 2 ore e 28 minuti di gioco. Al Pala Alpitour è il serbo a passare a condurre sul 3-2 il primo set, ma subisce il rientro del n.3 al mondo che vince 7-6 al tie break. Nel secondo set invece, nonostante l'inizio convincente di Zverev, è Djokovic a prevalere 6-4 in rimonta finalizzando con un ace la quinta palla set. Nell'ultimo e decisivo parziale il 24enne di Amburgo si porta sul 3-1 piazzando un break importante, mantiene il servizio e non lascia scampo all'avversario, vincendo 6-3. - (PRIMAPRESS)