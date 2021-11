Atp Finals: Matteo Berrettini si ritira nel match contro Zverev per una contrattura agli addominali

(PRIMAPRESS) - TORINO - Le Atp Finals 2021 di Torino per Matteo Berrettini si chiude con ritiro per un infortunio. Al Pala Alpitour l'italiano Matteo Berrettini ha dovuto gettare la spugna contro Alexander Zverev sul punteggio di 7-6 con il vantaggio del tedesco. In un match che sarebbe stato tutto ancora da giocare, la brutta contrattura alla fascia esterna degli addominali hanno costretto Matteo prima di chiedere l'intervento del suo medico per poi tornare in campo ma dovendo rinunciare al primo colpo per il forte dolore. In lacrime Berrettini viene abbracciato dall'amico-avversario Zverev. Sarà proprio Zverev ai microfoni del Pala Alpitour dichiarare tutto il suo dispiacere per queso infortunio che ha chiuso una partita molto bilanciata. Il tedesco lascia il campo disegnando un emoji dispiaciuto sulla telecamera. È probabile che Berrettini non potrà tornare in campo per chiudere il torneo. - (PRIMAPRESS)