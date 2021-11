Atp Finals: Matteo Berrettini si ritira. Al suo posto la riserva Jannik Sinner

(PRIMAPRESS) - TORINO - Matteo Berrettini non scenderà in campo all'Atp Finals di Torino. Un'ora di allenameto, test ed esami medici hanno consigliato di rinunciare a continuare il torneo per non pregiudicare l'attività agonistica nei preossimi mesi. L'infortunio ai muscoli addominali patito domenica sera contro Zverev, non è di poco conto anche perchè non è la prima volta che l'atleta italiano ne è rimasto colpito. "Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso...Le mie Finals finiscono qui, sono distrutto. Mai avrei pensato di dover rinunciare all'evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo" dice Berrettini in un lungo post sui social. Al suo posto Jannik Sinner, prima riserva. - (PRIMAPRESS)