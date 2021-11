ATP Finals: al Pala Alpitour di Torino, il russo Medvev batte Jannick Sinner ma in oltre due ore di gioco

(PRIMAPRESS) - TORINO - All'ATP Final di tennis a Torino il russo Medvev ha avuto la meglio sull'italiano ma che ha disputato un ottimo match. Jannik Sinner era partito lento perdendo 6-0 il primo set poi ha lottato come un leone senza mollare mai portando l'avversario a tenere in bilico la partita per oltre due ore. Alla fine il risultato è stato 0-6, 7-6, 6-7 in favore di Medvev che accede alla semifinale. - (PRIMAPRESS)