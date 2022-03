Atletica: Marcell Jacobs è campione d’Europa sui 60 metri segnando il tempo di 6”41

(PRIMAPRESS) - BELGRADO - Con 6”41 e 407 millesimi, Marcell Jacobs conquista il campionato europeo nei 60 metri.

Lo sprinter azzurro ha vinto l’oro ai Mondiali di Belgrado piazzando la testa davanti di appena tre millesimi rispetto al fortissimo statunitense Christian Coleman, il primatista mondiale della distanza con 6”34. Questa sera sul rettilineo della ‘Stark Arena’ della capitale serba il velocista a stelle e strisce è stato più umano di quanto aveva fatto il 18 febbraio di quattro anni fa ad Albuquerque. A completare il fantastico podio un altro americano, Marvin Bracy con 6”44.

Jacobs, 27 anni, bresciano nativo di El Paso in Texas, portacolori delle Fiamme Oro, papà di tre figli (“oggi è la festa del papà e faccio gli auguri a tutti i papà d’Italia e del mondo, ha detto Marcell), non è solo diventato il primo italiano della storia ad aver vinto l’oro alla rassegna iridata al coperto ma ha migliorato di appena un centesimo il record europeo come del resto aveva fatto nella stupenda serata del primo agosto 2021 a Tokyo nella finale olimpica. - (PRIMAPRESS)