Atleti ucraini in fuga: una nota del presidente del Coni Malagò per l’inclusività in Italia con una procedura eccezionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una nota inviata alle società ed agli enti di promozione sportiva, dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, riferita al considerevole numero di atleti ucraini in fuga dal loro paese, ha raccomandato l’adozione di “una procedura eccezionale per permettere a questi ragazzi di partecipare alle attività sportive” anche in carenza di certificazioni mediche ma osservando il rispetto delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. - (PRIMAPRESS)