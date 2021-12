Atalanta battuta 2-3 dal Villarreal esce dalla Champions e retrocede in Europa League

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Atalanta battuta in casa 2-3 dal Villarreal, retrocede in Europa League Per gli orobici la gara è subito in salita. Al 3' errore a centrocampo,Parejo imbuca per Danjuma che fredda Musso. La reazione è nei colpi di testa di Toloi e Demiral (decisivo Rulli sul turco), poi c'è il raddoppio di Capoue (42').La ripresa si apre col bis personale di Danjuma (52'). Malinovskyi scheggia la traversa, Freuler prende il palo: Atalanta sfortunata ma non doma. Malinovskyi (71') dà speranza.Zapata (80') accorcia ancora. Finale convulso con un altro palo, che dice di no a Muriel. - (PRIMAPRESS)