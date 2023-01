Atalanta ai quarti di Coppa Italia, se la vedrà con l’Inter

atalanta.it Lookman autore di una doppietta allo Spezia

(PRIMAPRESS) - Il cappotto rifilato alla Salernitana in campionato era l’avvisaglia della replica che l’Atalanta avrebbe concesso in Coppa Italia. La squadra di Gasperini, tornata prolifica come ai tempi dei 100 gol stagionali, ha superato per 5-2 lo Spezia al Gewiss Stadium, accedendo ai quarti di finale di Coppa Italia, dove se la vedrà con l’Inter sul terreno di San Siro martedì 31 gennaio. Gasperini insegue quel trofeo sfiorato due volte in altrettante finali perse con Lazio e Juventus. Da quando c’è lui (ed è la settima stagione) l’Atalanta ha avuto sempre accesso ai quarti di Coppa Italia, tranne una volta. A tre giorni dalla trasferta in casa della Juventus, l’Atalanta è tornata a fare gol a grappoli, anche se con lo Spezia si è accontentata, si fa per dire, di segnarne cinque, dopo gli otto con cui ha portato a fondo la Salernitana, concedendone però due ai liguri. Che aggiunti ai due subìti dai campani non rende Gasperini contento sì, ma non al 100 per cento. Accorciando due volte le distanze e chiudendo il primo tempo sotto di un gol (3-2), la squadra di Gotti è rimasta virtualmente agganciata al risultato. Nel primo quarto d’ora alla doppietta dello scatenato Lookman ha fatto seguito la fuga in avanti e il diagonale vincente di Ekdal. E quanto Hateboer ha fatto tris, al capitano spezzino Verde è stato concesso di battere un rigore in movimento e fare centro. Zapata, dopo due assist che hanno sfruttato altrettanti gol, avrebbe meritato di entrare in tabellino ma la sua botta prima dell’intervallo ha scheggiato la traversa. La svolta definitiva nella ripresa, quando Zapata, che nel frattempo aveva calato il ritmo per un risentimento muscolare, è stato avvicendato da Hojlund, che ha messo a segno il quarto gol quasi spaccando la porta e poi propiziato il quinto, calciando sul palo il pallone spinto in rete dallo spezzino Amadu nel tentativo di anticipare Muriel, subentrato a Boga, entrambi autori di buone prestazioni. - (PRIMAPRESS)