Apt Finals Torino: sorprendente Jannik Sinner che batte Hurkacz 6-2 6-2

(PRIMAPRESS) - TORINO - Le ATP Finals di Torino senza Matteo Berrettini ritiratosi forzatamente per un infortunio, avrebbero potuto svuotare l'interesse del pubblico italiano al Pala Alpitour. L'entrata in corsa di Jannik Sinner per sostituire Berrettini era una incognita. Ma Sinner non ha fatto una piega: così e con una partita calcolata batte 6-2, 6-2 Hurkacz (9 del mondo) e conquista la sua prima vittoria in carriera alle Finals. Jannik si giocherà giovedì l'accesso in semifinale: dovrà vincere con Medvedev e sperare nel ko di Zverev con il polacco. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti - (PRIMAPRESS)