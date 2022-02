Anticipo Serie A: un super Quagliarella spinge l’Atalanta e batte l’Empoli (2-0)

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Serie A, Sampdoria-Empoli 2-0 La Sampdoria si risolleva nel segno di Quagliarella, autore della doppietta che vale il 2-0 sull'Empoli. I due gol del 39enne di Castellammare di Stabia arrivano al 14' e al 29'.Entrambi dalla parte destra dell'area di rigore, entrambi con colpi da applausi a scena aperta. E in entrambi i casi, poco prima della segnatura, Zurkowski sciupa giot- tissime occasioni per gli ospiti. Nel 1° tempo Vicario evita il tris a Caputo mentre nella ripresa La Mantia non riesce a riaprire i conti per il puntuale intervento di Falcone. - (PRIMAPRESS)