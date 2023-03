Anticipo Serie A: lo Spezia ferma l’Inter (2-1) e la partita fa show con due penalty

(PRIMAPRESS) - SPEZIA - Anticipo Serie A: lo Spezia batte l'Inter 2-1 Inaspettata battuta d'arresto per l'Inter. Subito chance per l'Inter con un intervento di Caldara su D'Ambrosio, al Var Marinelli assegna il rigore, ma Lautaro si fa ipnotizzare da Dragowski (13').Nerazzurri pericolosi con Lautaro,Mkhitaryan e Lukaku.Occasione Spezia al 33' ma il tiro di Agudelo finisce sulla traversa.Nella ripresa liguri avanti:fuga di Nzola che serve Daniel Maldini per l'1-0 (55'). Nel finale altri due penalty: Lukaku fa 1-1 (83'), poi Nzola firma dal dischetto firma il definitivo 2-1 (87'). - (PRIMAPRESS)